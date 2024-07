Continuano i tour guidati con l’iniziativa 'RiscopriAmo Pisa', avviata dal Comune di Pisa. Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 30 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. Le iscrizioni sono da effettuare sul sito https://tuscanyaround.it/pisa/ e termineranno due giorni prima dell'evento entro le ore 12:00. Una volta effettuata l’iscrizione arriverà un messaggio di conferma.

In caso di disdetta, è obbligatorio cancellarsi dall'evento inviando un'email a touristinfo@turismo.pisa.it indicando il nome del tour e la data entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la visita.



Domenica 21 luglio alle ore 17.30 partirà il tour 'Il quartiere di Sant'Antonio tra chiese e street art'.

Punto d'incontro: davanti alla chiesa di San Paolo a Ripa d'Arno.

Ritrovo: 10 minuti prima della partenza del tour.

Il tour guidato sarà un viaggio di pochi passi nello spazio e di molti secoli nel tempo attraverso alcune delle principali bellezze artistiche del quartiere di Sant’Antonio a Pisa, ossia la metà ovest del più antico quartiere di Kinzica, a sud dell’Arno. Partiremo dalla chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno (chiamata affettuosamente “duomo vecchio” per la sua somiglianza con la Cattedrale) maestoso esempio di stile romanico pisano, di cui si potrà ammirare anche l’interno. Visiteremo poi l’interno della chiesa di Santa Maria della Spina, gioiello dallo stile gotico. Dopo qualche altra tappa, termineremo il viaggio con due opere di street art: il murale Tuttomondo di Keith Haring del 1989, pioniere del genere in città, e quello recentissimo di Kobra dedicato a Galileo Galilei.