Il romanzo di Francesco Serino presentato a Marina di Pisa

Sabato 23 settembre, alle ore 18:00, nella Libreria Civico 14, in Via Maiorca a Marina di Pisa, la scrittrice e giornalista Paola Alberti presenta il romanzo Patrizia 1965 (Atlantide edizioni) di Francesco Serino, libraio indipendente grossetano, storico e già autore di saggi per Mursia.



La copertina di Patrizia 1965 è dell'illustratrice Silvia Betti. La presentazione marinese vedrà anche l'intervento dell'attore della Compagnia del delitto Carlo Emilio Michelassi, che leggerà alcuni brani dal romanzo di Francesco Serino.