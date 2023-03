Il sabato del Village – Avocado e fertilità. Esiste una connessione?

Il tema del nuovo appuntamento del Sabato del Village sarà dedicato alla fertilità e all'inerente di stile di vita. A condurre saranno i medici del Centro di Procreazione Medicalmente Assistita Fertility & IFV Unit della Casa di Cura San Rossore e Chiara Maffei, CEO di Pecten Group e founder di Deavocado.



Il team di professionisti, ginecologi esperti in riproduzione, biologi ed embriologi, psicologi, ci aiuteranno a capire meglio il tema della fertilità e di come la coppia può essere aiutata attraverso competenze multidisciplinari, personalizzando tutte le fasi del percorso diagnostico e terapeutico. Interverranno la dottoressa Maria Ruggero, il dottor Vito Cela, il dottor Paolo Giovanni Artini, la dottoressa Elena Carletti e la dottoressa Olga di Berardino.



Ma cosa c’entra l’avocado con tutto questo?



Lo spiegherà Chiara Maffei. Chiara Maffei è CEO di Pecten Group e founder di Deavocado, integratori alimentari creati per supportare in primis la donna nel suo desiderio di maternità. L’idea di Deavocado nasce dallo studio del dottor Chavarro che per primo ha compreso gli effetti benefici dell’avocado per il corpo della donna. Da qui Chiara Maffei si è concentrata su questo frutto, creando un efficacissimo integratore per mantenere il buon funzionamento dell’apparato riproduttivo.



L’incontro si terrà sabato 25 marzo alle ore 10:30 presso il San Rossore Sport Village.



Per info eventi@sanrossoresportvillage.it