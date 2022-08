Giovedì 1 settembre alle 21:00 al Museo delle Navi Antiche di Pisa Associazione Chi vuol esser lieto sia… presenta con il patrocinio del Comune di Pisa il secondo appuntamento de IL SALOTTO MUSICALE VI edizione: “NAYS” musica tradizionale e d'ispirazione popolare interpretata da Anna Ulivieri – flauto, Matilde Gori – tromba e cornetto, Giulia Dini – violoncello, Dario Paganin – chitarra e voce, Federico Monzani – percussioni.



Il concerto sarà preceduto da una introduzione al museo a cura del direttore Andrea Camilli e dalla proiezione del video “NAYS” realizzato nel 2021 con il patrocinio e il contributo del Comune di Pisa da un’idea di Anna Ulivieri nata già alla notizia del ritrovamento dei relitti navali durante i

lavori lungo la linea ferroviaria accanto alla Stazione di Pisa San Rossore e della costituzione di un museo dedicato.



“Nays”, il termine in greco antico per imbarcazione, è il nome scelto circa dieci anni fa per il progetto di musica tradizionale e d’ispirazione popolare portato avanti da Anna Ulivieri e Dario Paganin con il contributo di altri musicisti. Nays vuol essere la nave archetipo, la prima con cui l’uomo iniziò a solcare il mare che sino a quel momento lo aveva diviso da altri uomini uguali e allo stesso tempo diversi da lui per cultura, lingua, esperienze, ma che poi diviene lo specchio in cui si riflettono i temperamenti e i sentimenti dei popoli che vivono sulle sue rive. La musica è la lingua franca con cui esprimerli ricca sia di contaminazioni sia dei segni che contraddistinguono le diverse identità.



Nel video la musica di NAYS risuona tra le sale del Museo delle Navi Antiche di Pisa, in riva all’ultimo mare che esse hanno solcato nel Parco Naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e fino a Corliano, dove fu battezzato San Torpè, il cui corpo martoriato fu abbandonato al mare su di

una barca.

Riprese, montaggio e post produzione sono di Marco Rosati, musicista e autore cinematografico, sceneggiatore, operatore e montatore video.

Il museo sarà aperto con ingresso a pagamento dalle 18:30 alle 21:00

L’ingresso al concerto è gratuito e su prenotazione:

Associazione Chi vuol esser lieto sia…

cel. 3478890899, info@chivuolesserlietosia.org

Per informazioni sul museo https://www.navidipisa.it/