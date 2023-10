Il Teatro Persio Flacco presenta la nuova stagione teatrale 2023/2024

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Prende il via la nuova stagione teatrale del Teatro Persio Flacco. La programmazione, che vede tra i suoi protagonisti celebri e affermati volti di fama nazionale, nasce dall’importante collaborazione con Fondazione Sipario Toscana – La Città del Teatro di Cascina. Quello del 2023/2024 sarà un cartellone di otto appuntamenti – sette spettacoli di prosa e una rassegna musicale dedicata alle figure di Giorgio Gaber e Sandro Luporini composta da tre eventi – che verrà inaugurata il 28 di ottobre e continuerà fino a marzo.



Sabato 28 ottobre, ore 21 MAGGIO ‘43 di e con Davide Enia musiche di scena Giulio Barocchieri una produzione Fondazione Sipario Toscana Qualcuno sarebbe in grado di immaginarsi cos’è vedere il massacro di Palermo del 9 maggio 1943? Camminare tra le macerie della propria terra e non essere in grado di riconoscere le strade, le case, solo polvere e fumo a perdita d’occhio. Cos’è la notte durante i bombardamenti? La fame, la paura di essere trovati dalle milizie fasciste? Davide Enia, regista, drammaturgo e attore, racconta tutto questo filtrandolo attraverso gli occhi di un bambino, dando vita ad un passato che ricorda con lucida ferocia il nostro presente.



Sabato 18 novembre, ore 21 CARAVAGGIO, LA PASSIONE Incontro all’Arte Con Manfredi Gelmetti, Giulia Antonini, Eva Cioccoloni Musiche di Sergio Varcasia, Serena Bagozzi, Polo Monaldi, Erica Scherl Il teatro, la musica, la danza: l’arte tormentata di Caravaggio, colui che non ha mai creduto ad altro se non alla bellezza brutale e crudele della realtà. La sua pittura, la sua forza espressiva, le luci e le ombre, il suo rapporto con Dio e l’inspiegabile, ingombrante dubbio della sua esistenza.



Venerdì 22 dicembre, ore 21 STUPIDA SHOW drammaturgia di Gabriele Di Luca con Paola Minaccioni uno spettacolo Carrozzeria Orfeo Stanchi dei soliti stereotipi? L’eroina in grado di essere sempre all’altezza di ogni situazione? La principessa che deve essere necessariamente essere salvata? Paola Minaccioni sarà la voce di un divertente e irriverente monologo di stand up comedy. Una donna, la Donna, l’antieroina per eccellenza alle prese con la follia del quotidiano, in rivolta contro la retorica qualunquista della contemporaneità, forte nelle sue fragilità e pronta a farsi in quatto per far sentire la propria potentissima voce.



Sabato 20 gennaio, ore 21 LECTIO MAGISTRALIS, MA NON TROPPO La grandissima Lucia Poli sarà sul palco del Persio Flacco insieme a Pino Strabioli con Lectio Magistralis, ma non troppo, il racconto di un’educazione sentimentale: l’esperienza del teatro. Pino interroga Lucia sulla sua lunga avventura di palcoscenico. Una chiacchierata irriverente, ironica, in cui alcuni testi sedimentati nel tempo affiorano, trovano una nuova forma nella struttura del momento, e riaffiorano anche i ricordi delle persone che hanno contato nella storia di una vita: maestri, incontri fortunati, collaborazioni e sodalizi, che sono intervenuti a modificare e arricchirne il percorso.



Venerdì 16 febbraio, ore 21 FORTE E CHIARA di e con Chiara Francini musiche originali eseguite dal vivo da Francesco Leineri Un memoir, un racconto umano, vivo e rivoluzionario. Chiara Francini ripercorre la sua vita, unica eppure così simile a quella di tanti altri. Con il sarcasmo e l’ironia che la contraddistinguono l’attrice si racconta attraverso la musica, le vicende personali e pubbliche, dicendo sempre la verità, senza far sconti a nessuno, in primis a se stessa.



Venerdì 1 marzo, ore 21 UNA RELAZIONE PER UN ACCADEMIA Tratto da un racconto di Franz Kafka con Tommaso Ragno Tommaso Ragno è l'eccezionale interprete del grottesco racconto del 1917 dell'autore praghese Franz Kafka: un viaggio singolare in cui una scimmia, Pietro il Rosso, strappata con violenza dalla sua natura, dopo una lunga prigionia su una nave diretta in Europa capisce di essere molto brava a imitare gli uomini e grazie a questo scopre di potersi garantire la libertà. Invitata presso l’Accademia da un gruppo di antropologi, la scimmia – uomo racconterà la sua incredibile vita.



Sabato 16 marzo, ore 21 PANICO MA ROSA Dal diario del tempo sospeso di e con Alessandro Benvenuti spettacolo di Arca Azzurra Produzioni Alessandro Benvenuti chiuderà la stagione di prosa raccontando l’isolamento obbligatorio di un autore – attore che, privato del suo naturale habitat – il palcoscenico – decide di uscire dalla sua proverbiale ritrosia e raccontarsi per la prima volta pubblicamente, con disarmante sincerità, come persona. Sogni, ricordi, bisogni, fantasie, humor, la ricerca di un nuovo senso della vita nel tentativo di non impazzire.



Dal 3 al 5 novembre, ore 21 RASSEGNA MUSICALE: IL TEATRO – CANZONE DI GIORGIO GABER E SANDRO LUPORINI Venerdì 3 novembre - Simone Baldini Tosi sarà in scena con Chiedo scusa se parlo di Gaber Sabato 4 novembre - Sergio Sgrilli con Lo stallo, musiche di Khorakhanè. Domenica 5 novembre - chiude la rassegna A sud di Gaber con Giulio D’Agnello e i musicisti del Gruppo dei Mediterraneo



INFO info@teatropersioflacco.it Facebook – Teatro Persio Flacco Volterra BOTTEGHINO giovedì e venerdì dalle ore 17:00 alle ore 19:00 sabato dalle ore 10:30 alle ore 12:00 | dalle ore 17:00 alle ore 19:00 BIGLIETTI Platea | I Ordine| II Ordine Intero € 18,00 Ridotto Soci Unicoop Fi €16,00 III Ordine | IV Ordine Intero € 14,00 Ridotto Soci Unicoop Fi € 12,00 𝗔𝗕𝗕𝗢𝗡𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗜 € 98,00 - per 7 spettacoli € 42,00 - per la rassegna Gaber & Luporini