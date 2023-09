Prezzo non disponibile

Domenica 5 novembre torna 'Il Treno del Sale', il treno storico a vapore che parte da Pisa, con le fermate Livorno e Cecina per arrivare alla scoperta della Salina alla stazione di Saline di Volterra.

Programma 'Alla scoperta delle Saline di Volterra'

Ore 9:30 partenza da Pisa Centrale

Ore 10:11 partenza da Livorno Centrale

Ore 11:10 arrivo a Cecina e giratura della locomotiva

Ore 11:30 partenza da Cecina

Ore 11:42 (sosta 30 Min. a Riparbella x rinfresco)

Ore 12:41 Arrivo a Saline di Volterra

Ore 16:30 Partenza da Saline di Volterra

Ore 17:26 arrivo Cecina

Ore 17:46 partenza da Cecina

Ore 18:15 arrivo a Livorno Centrale

Ore 18:35 arrivo a Pisa Centrale

All’arrivo a Riparbella, sosta prevista di 30 minuti con degustazione di vini delle aziende del territorio e un piccolo breakfast con prodotti culinari tipici del territorio. Proseguimento viaggio in treno.

Alla stazione di Saline di Volterra opportunità di visite in piccoli gruppi agli impianti di produzione del sale: a pagamento biglietti da acquistare sul posto e degustazione 'della patata in salamoia' presso l’area ricreativa 'il Cavo'. Possibilità di pranzo presso la struttura dedicata della stessa area ricreativa (da definire). Vi saranno inoltre vari ristoranti convenzionati per i passeggeri del 'Treno del Sale'.

Per info e prenotazioni: booking@visionedelmondo.com – tel 0577/48003.