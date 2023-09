Il Trio Italiano inaugura la V edizione di 'Muse contemporanee e note d'arte'

Giovedì 7 settembre alle 21 presso la Corte Byron dell'Hotel Bagni di Pisa a San Giuliano Terme avrà inizio con il concerto "Suggestioni senza tempo" del Trio Italiano la V stagione della Rassegna "Muse Contemporanee e Note d'Arte" organizzata dalla Associazione Fanny Mendelssohn con il contributo di Fondazione Pisa e Unicoop Firenze, con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Pisa, Comune di Pisa, Comune di San Giuliano Terme e con il contributo di Mercatopoli e di EDI Progetti e Confartigianato Pisa.

Una sassegna come sempre itinerante, che si sposterà di volta in volta dall'Hotel Bagni di Pisa a Palazzo Lanfranchi a Pisa, , dal Teatro Rossini di Pontasserchio alla Villa Medicea di Coltano, per concludere con uno splendido concerto alla chiesa di S. Paolo a Ripa d'Arno a Pisa. Caratteristica dei concerti della Fanny Mendelssohn è proprio questa, di portare il suo pubblico in luoghi sempre diversi.

Recentemente la Fanny Mendelssohn è anche "in viaggio": escursioni fuori dal nostro territorio, che la hanno portata con concerti alla Villa Tesoriera a Torino e a Villa Carlotta sul Lago di Como.

Protagonista della serata inaugurale il Trio Italiano, composto da Endrio Luti alla fisarmonica, Cristina Rimarco al fagotto e Thomas Luti al saxofono. Una formazione molto particolare, che svolge da anni un‘intensa attività artistica sia in Italia che all' Estero. I suoi componenti si esibiscono anche in altri contesti cameristici e in recital per prestigiosi enti e associazioni musicali quali l'Accademia di Santa Cecilia di Roma, La Società dei Concerti di La Spezia, il Teatro Regio di Parma, il Teatro Comunale di San Remo, l'Associazione Corelli di Savona, Le vie del Barocco (Genova), l'Associazione A.Toscanini di Avellino, Araba Fenice di Terni, Monferrato Classica.

Il Trio Italiano propone nei suoi concerti programmi che spaziano dalla tradizione balcanica, ebraica, klezmer, sudamericana sino ad arrivare a trascrizioni di brani classici. Un repertorio molto particolare e interessante quello proposto nel concerto del 7 settembre, che spazia da melodie della tradizione ebraica e dell'est Europa, fino a Morricone, passando per Paganini, Un repertorio in cui i tre strumenti, pur avendo tradizioni musicali diverse, riescono a dialogare con un grande equilibrio sonoro e sorprendenti atmosfere timbriche. Dopo il concerto agli intervenuti sarà offerto un rinfresco nelle belle sale dell'Hotel Bagni di Pisa.

Dopo il concerto inaugurale, gli appuntamenti con la grande musica proseguiranno fino al 13 ottobre: il 22 settembre al Museo della Grafica (PalazzoLanfranchi a Pisa) concerto del duo Askin-Ersahin (violino e chitarra), proveniente dalla Turchia; il 29 settembre doppio appuntamento alla Villa Medicea di Coltano: alle 18 il duo spagnolo Apellániz- Palomares (violino e pianoforte) e alle 21 il Trio di Genova. Si prosegue poi con il concerto che avrà luogo il 6 ottobre al Teatro Rossini del Duo Accordance, composto da Massimo Santaniello al clarinetto e da Gianni Fassetta alla fisarmonica per concludere poi il 13 ottobre con "Vivaldi segreto" , uno straordinario concerto che si terrà nella chiesa di S.Paolo a Ripa d'Arno che vede protagonista l'Appassionata, un ensemble di sette meravigliosi strumentisti con Tommaso Benciolini al flauto e Lorenzo Gugole Maestro concertatore.

Tutte le informazioni su programmi, orari e per l'acquisto di biglietti o abbonamenti sono disponibili sul sito (www.fannymendelssohn.eu) e sulla pagina Facebook della Associazione. Per contatti telefonici: 347 6371189 - 347 8509620