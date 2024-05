Il venerdì stretch & relax tra gli olivi a Buti

Dal 7 giugno il venerdì ore 18:30 'Stretch & Relax' tra gli olivi - Buti (PI)



Una proposta di esercizi di stretching e tecniche respiratorie guidate per evolversi in un “massaggio sonoro", un immersione attraverso l’uso di speciali strumenti a percussione e campane terapeutiche suonate dal vivo.



Questa esperienza rappresenta un metodo di rilassamento profondo molto efficace in grado di riequilibrare le energie: una tecnica per rilassare e rigenerare il corpo attraverso il movimento l’ascolto e le vibrazioni sonore prodotte dai vari strumenti armonici a percussione suonati dal vivo.



Attività adatta a tutti.

Cosa occorre: portare il proprio tappetino fitness (yoga/pilates), una bottiglietta d'acqua, abbigliamento comodo-sportivo.



Il ritrovo sarà indicato al momento della prenotazione.

Durata attività 1h e 15m



Info costo e prenotazioni entro le ore 13:00 del Venerdì al 339.199.9121