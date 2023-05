Pontedera Music Festival, all'Auditorium del Museo Piaggio concerto di Ilio Barontini

Venerdì 9 giugno, alle 21 all'Auditorium del Museo Piaggio, si terrà il concerto 'Il pianoforte di Ilio Barontini per Battiato e Morricone'. Ilio Barontini è un poeta del pianoforte la cui superba tecnica e innata musicalità si manifestano nella qualità di un suono luminoso, intenso e profondo. Nelle sue ricreazioni pianistiche l'ascoltatore vive fin da subito una sorta di estasi in cui l'anima viaggia insieme ai suoni. Suonare le canzoni di Battiato per Ilio Barontini significa porre sotto una nuova luce i loro valori musicali e testuali, intercettandone la dimensione intima e spirituale, talvolta metafisica. "Il mio Maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire" (Prospettiva Nevski). La sua interpretazione della musica di Morricone si alimenta della tradizione classico-romantica per forgiare un pianismo mai di maniera, ma ricco di gesti in grado di valorizzare la scrittura di Morricone ed esaltare le emozioni dei suoi brani più celebri con straordinaria forza e dolcezza.

Info

Biglietto 10 euro intero, 7 euro ridotto (soci Coop, soci Accademia, dipendenti Piaggio e Comune di Pontedera).