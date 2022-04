'Una illogica allegria', la musica di Giorgio Gaber protagonista al Teatro Nuovo-Binario Vivo

'Una illogica allegria' è il titolo del recital in programma venerdì 22 aprile al Teatro Nuovo-Binario Vivo, con inizio alle 21.15 in cui verrà presentata un’antologia delle più celebri canzoni e monologhi del repertorio di Giorgio Gaber.

L’evento, a ingresso gratuito e offerta libera, è a favore dell'Associazione Oncologica Pisana Piero Trivella (AOPI), che da oltre quarant'anni è impegnata in attività di aiuto ai malati oncologici e ai loro familiari. A interpretare il recital sarà il professor Marco Rossi, presidente dell’AOPI, non nuovo ad iniziative di questo genere, che lo vedono lasciare il camice di cardiologo per calcare il palco di teatri cittadini in spettacoli teatrali a sostegno della AOPI e di altre associazioni impegnate nel sociale.

Lo accompagneranno nelle canzoni del repertorio gaberiano la violinista Linda Leccese ed il chitarrista Daniele Guerrazzi, entrambi, nonostante le giovane età, già affermati musicisti con un importante percorso formativo alle spalle tra cui il diploma conseguito ai conservatori rispettivamente di Lucca e di Livorno.

Lo spettacolo, che sarà presentato da Emanuela Gennai, fa parte della Settimana Oncologica 2022, tradizionale appuntamento annuale organizzato dalla AOPI, ricco di dibattiti, di incontri di aggiornamento sulle tematiche oncologiche e di momenti di intrattenimento, come appunto quest’anno l’evento in programma venerdì 22 aprile al Teatro Nuovo.

Il recital spazierà nel repertorio del duo Gaber-Luporini, all’interno del quale Rossi, che ne ha curato anche la regia, privilegerà la parte intimistica e quella in cui il grande artista milanese metteva a nudo le contraddizioni e le incoerenze dell’Uomo dei suoi anni: contenuti dai messaggi ancora oggi attuali. Ne faranno parte, tra le altre, canzoni come La libertà, Illogica allegria, Un’idea, Barbera e Champagne, Il conformista, ed i monologhi dal titolo La cosa, La paura, Falso contatto, Il successo.



Nel rispetto delle norme anti-Covid, potranno assistere allo spettacolo le persone munite di green-pass e di mascherina. E’ gradita la prenotazione telefonando, dalle ore 9 alle ore 13 dei giorni lavorativi, al numero 370 3623354 o scrivendo all’indirizzo aopitrivella@libero.it. Sarà data la priorità nell’ingresso al teatro alle persone che avranno prenotato.