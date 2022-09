'Una illogica allegria' al Teatro Rossini di Pontasserchio

Sarà sul repertorio di Giorgio Gaber l’evento conclusivo del Settembre Sangiulianese, tradizionale rassegna di eventi culturali ed artistici organizzata ogni anno dal Comune di San Giuliano Terme. Lo spettacolo, dal titolo 'Una illogica allegria', è in programma al Teatro Rossini di Pontasserchio (Piazza Togliatti 4) sabato primo ottobre, con inizio alle ore 21.15.



Ad interpretare il recital sarà Marco Rossi (nella foto), cardiologo e già docente universitario dell'Ateneo e dell'ospedale di Pisa, noto oltre che come clinico, anche per il suo impegno in attività culturali, sociali e divulgative in ambito medico.

Rossi condurrà lo spettatore nel repertorio di Gaber, cercando di far rivivere le emozioni, i sorrisi, talvolta amari, e le riflessioni che questo grande artista suscitava nel suo pubblico. Lo accompagneranno nelle più famose canzoni del repertorio gaberiano la violinista Linda Leccese ed il chitarrista Daniele Guerrazzi, entrambi già affermati musicisti diplomati nei conservatori, rispettivamente, di Lucca e di Livorno. Il recital spazierà nel vasto repertorio del duo Gaber-Luporini, all’interno del quale Rossi, che ne ha curato anche la regia, privilegerà la parte intimistica e quella di critica sociale in cui il grande artista milanese metteva a nudo, con messaggi ancora oggi attualissimi, le contraddizioni e le incoerenze dell’uomo dei suoi anni, che sono le stesse, forse ancora più accentuate, dei nostri giorni.



Ne faranno parte, monologhi come “La cosa”, “La paura”, “Il successo”, “Falso contatto”, “L’America” e canzoni, tra le altre, come “La libertà”, “Illogica allegria” (che da il titolo al recital), “Un’idea”, “Barbera e Champagne” “Il conformista”.

Lo spettacolo, che sarà presentato da Celeste Belcari, è dedicato alla Associazione Oncologica Pisana Piero Trivella (AOPI), impegnata da oltre quaranta anni in attività di aiuto ai malati oncologici e nella divulgazione e promozione delle conoscenze sulla prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie tumorali.