Immacolata: gli appuntamenti in programma a Pisa

Iniziano tradizionalmente l’8 dicembre le iniziative di 'Natale di stelle', il calendario di eventi che animeranno strade e piazze di Pisa e del litorale fino all’Epifania. A partire dalle ore 15.00 è programmata l’accensione degli alberi di Natale allestiti nelle diverse piazze cittadine, del centro, dei quartieri e del litorale. A Marina di Pisa l’accensione della composizione natalizia è prevista in piazza Baleari alle ore 16.30, a Calambrone, a Eliopoli alle ore 17.00; stessa ora anche a Tirrenia in piazza Belvedere. Il clou sarà l’accensione del grande albero addobbato in piazza XX Settembre, alle ore 18.00, seguita dal concerto dei 'Canti di Natale' a cura della scuola Bonamici.



In città sono aperti i mercatini di Natale in piazza Vittorio Emanuele II, piazza del Carmine, Logge dei Banchi. In Largo Ciro Menotti è presente 'La Fabbrica del Cioccolato', mentre mercoledì 8 dicembre in piazza Garibaldi si svolgerà il mercatino degli 'operatori dell’Ingegno'. In piazza Vittorio Emanuele II apre la pista di pattinaggio su ghiaccio mentre agli Arsenali Repubblicani si svolge la 'Fabbrica di Babbo Natale' (dalle ore 10.00 alle ore 19.00). Sempre a Pisa, in via Paparelli, è in programma, tutto il giorno, il mercato natalizio.

Per quanto riguarda le animazioni, in piazza Vittorio Emanuele II, Corso Italia e Borgo dalle ore 15.30 alle 19.30 si svolgerà lo spettacolo itinerante della marching band 'P-Funking'; mentre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 sul lungomare di Marina di Pisa e a Tirrenia in piazza Belvedere ad animare il pomeriggio sarà lo spettacolo della Bandao Street Band.