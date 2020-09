'Immaginazione' al Giardino Scotto

L'attore di cinema teatro e regista pisano Marco Di Stefano e la moglie la celebre danzatrice russa Tanya Khabarova già fondatrice del gruppo dei Derevo, da poco reduci del grande successo del loro 104esimo progetto Teatro della comunità a Civitanova Marche (premiato a Roma il prossimo 12 settembre alla accademia di Santa Cecilia Book for Peace, 30 anni di attività in 20 nazioni), saranno protagonisti di una imperdibile performance al Giardino Scotto il giorno 8 settembre prossimo alle ore 22.

In scena un uomo una donna nella loro semplicità e il loro desiderio di vita di leggerezza, di scoperta. Uno spettacolo innovativo tra gesto, musica, mimo, canto come solo due artisti che calcano la scena internazionale da moltissimi anni possono realizzare. Un incontro particolare di due anime così vicine, così lontane, sempre alla ricerca e alla realizzazione di spettacoli dal grande impatto emotivo.

Marco Di Stefano proveniente anche da una importante carriera cinematografica docente per anni al European Film College, ha incontrato registi quale Gigi Magni i fratelli Taviani Bolognini, Lucchetti Jorgen Thorsen, e molti altri. Premiato in festival di teatro e cinema e direttore artistico dell’ormai storico festival internazionale di cinema e teatro di Amandola, fulcro della sperimentazione teatrale e sociale per quasi vent’anni.

Tanya Khabarova artista del gesto pluri premiata nei piu grandi festival di danza tre quali citiamo il festival di San Paolo del Brasile e il festival MIMOS di Perigeux, vincitrice con le sue creazioni per ben nove volte del festival di Edimburgo.