Immersioni - laboratorio di performing arts in cammino nella natura

Un laboratorio nomade che si svolge camminando nella natura, un percorso di esplorazione sensoriale e indagine della percezione nel cangiante palcoscenico naturale attraversato a piedi. Una ricerca artistica sulla compenetrazione tra corpo e paesaggio, emozione, spazio.

Diventa indispensabile, come definita metodologia dello stupore, allargare, affinare, scandagliare, temperare il nostro modo di sentire, guardare, toccare, allargare la mappa, fornire nuove coordinate per il sorprendersi, scandagliare le vaste riserve dell’immaginazione, esplorare noi stessi attraverso l’ambiente e viceversa.

Fare esperienza del camminare come nomade fluire della percezione, costante evoluzione della prospettiva, sorgente della creazione. Concepire il camminare come svolgersi di una drammaturgia creata dall’accostamento dei luoghi e dalle mutazioni del paesaggio. Questo l’allenamento poetico che proponiamo. Tra azione e contemplazione, presenza e visione.

Portare abiti comodi, mascherina, scarpe adatte, acqua, pranzo al sacco. L'evento sarà fatto nel rispetto delle norme anticovid.

Orario: 10-17

Costo: 20 euro per l'intera giornata.

Gratuito per i lavoratori e lavoratrici dello spettacolo.

Info: info@azulteatro.com o 328-9216452

Prenotazioni: entro il 5 maggio

Immersioni è nato all’interno della Festa Dèi Camminanti 2019 e prosegue esplorando sempre nuovi spazi.