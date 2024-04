Impressioni sonore al tramonto a Villa Tadini di Agnano

Sabato 11 maggio Associazione Chi vuol esser lieto sia... presenta nella sua sede di Villa Tadini ad Agnano sulle pendici del Monte Pisano un nuovo evento mirato alla promozione del territorio e delle sue ricchezze in cui la musica come sempre è presentata insieme ad altre arti e discipline della conoscenza per un'opera di contestualizzazione non fine a se stessa, ma che abbia come scopo ultimo il coinvolgimento di una parte ampia di collettività e la restituzione al suo godimento di beni storici, architettonici e naturalistici unici e irripetibili.

Dalle 17:30 una passeggiata nell’oliveto della tenuta di Agnano e la sua storia lunga più di 500 anni narrata dalla Prof.ssa Isabella Giannettoni, successivamente nel giardino della villa una degustazione di prodotti del territorio a cura di De’ Coltelli Gelateria Artigianale Naturale e Apicoltura Il Dolce Ronzio e il concerto IMPRESSIONI SONORE AL TRAMONTO.



Anna Ulivieri al flauto e Stefano Quaglieri alla chitarra con la partecipazione straordinaria di Luisa Maria Marchetti – gong, campane tibetane, tamburo oceanico, koshi e kyezee presentano un progetto incentrato su composizioni scritte per flauto e chitarra da autori contemporanei ispirati a elementi della natura, arricchiti dalle vibrazioni sonore delle percussioni; quadri sospesi nel cielo di primavera per una particolarissima esperienza sensoriale.

Anna Ulivieri si è diplomata in flauto traverso e in jazz presso L'istituto di Alta Formazione Musicale P. Mascagni di Livorno, studiando rispettivamente con Stefano Agostini e Mauro Grossi. Attualmente insegna flauto traverso, teoria e musica d'insieme presso diverse associazioni di Pisa e provincia.

Si esibisce come solista e in varie formazioni cameristiche spaziando dal repertorio antico al contemporaneo, realizzando prevalentemente propri progetti tematici che uniscono la musica, spesso presentata in arrangiamenti originali, con altre discipline artistiche.

Nel 2008 fonda l'Associazione Culturale Chi vuol esser lieto sia... con sede a Villa Tadini di Agnano (PI), ideando il Festival di musica e arti varie “Chi vuol esser lieto sia...”, “Musica sotto i castagni in fiore”, “Dal Mar Nero all'Arno”, “Il Salotto Musicale” e altri eventi.



Stefano Quaglieri ha iniziato lo studio della chitarra classica a undici anni con il Maestro Marco Borghini e ha proseguito gli studi con il Maestro Flavio Cucchi presso l’Istituto di Alta Formazione Musicale Pietro Mascagni di Livorno. In seguito si è perfezionato frequentando le master class dei Maestri Oscar Ghiglia e Alvaro Company.

Dal 1984 al 1991 ha suonato in duo con il suo ex-maestro Marco Borghini, assieme al quale ha ottenuto tre Primi Premi e un Secondo Premio in Concorsi Nazionali e Internazionali di chitarra.

Ha partecipato a prime esecuzioni assolute e ha realizzato registrazioni televisive per la RAI e per il canale culturale franco-tedesco Arte. Insegna chitarra al Liceo Musicale Statale Bianciardi di Grosseto.



Luisa Maria Marchetti, operatrice olistica specializzata in suonoterapia (ex/ Lege 4/2013) si è avvicinata a questa pratica per motivi di salute sperimentandone su sé stessa gli effetti benefici e decidendo in seguito di diventare suonoterapeuta per contribuire alla sua diffusione.

Ha studiato suonoterapia all’Università Popolare di Lucca seguendo il corso tenuto da Roberta Bottari e Fausto Radaelli.

Attualmente conduce bagni di gong e sessioni con campane tibetane. Collabora con esperti di altre discipline affini e a progetti artistici di Chi vuol esser lieto sia... APS come Impressioni sonore.



INFO E PRENOTAZIONI:

è richiesta la prenotazione preferibilmente entro giovedì 9 maggio inviando una mail ad asscultchivuolesserlietosia@gmail.com per poter partecipare è necessario essere soci Chi vuol esser lieto sia... APS

quota associativa € 5 euro, quota di partecipazione: € 15, ridotto soci Coop € 12, gratuito 0 - 14 anni



La passeggiata è su percorso pianeggiante e adatta a tutte le età.