Improvvisazione teatrale con Ada al Teatro Nuovo

Domenica tornano in scena gli attori di ADA - Arsenale delle Apparizioni con uno spettacolo di improvvisazione teatrale: a partire da spunti del pubblico gli improvvisatori si contenderanno la vittoria a suon di sketch improvvisati, storie inventate sul momento e rapidi botta e risposta.

Nulla è già scritto, tutto nascerà sul momento ed al pubblico e solo ad esso spetterà l'arduo compito di decidere chi sarà l'unico attore che uscirà vincente dalla serata, sia esso il più divertente o quello che ha interpretato al meglio la storia più struggente.

Lo scontro è il primo di una serie che proseguirà a domeniche alterne fino a dicembre, per decidere i vincitori che si sfideranno in un'ultima, agguerritissima finale a gennaio.

Questo primo evento sarà alle 21:00 di domenica 18 ottobre al Cinema Teatro Nuovo, è consigliatissima la prenotazione: alla biglietteria del Cinema Teatro Nuovo (ogni lunedì e giovedì dalle 17:00 alle 19:00) oppure online (sarà disponibile a breve su https://www.ciaotickets.com/). Sarà comunque possibile acquistare il biglietto all'ingresso. Biglietto: 5€ ridotto (studenti e minori), 7€ intero.

ADA – Arsenale delle Apparizioni è sinonimo di improvvisazione teatrale per la provincia di Pisa. Con format di ogni tipo portano nel teatro la frizzantezza dell'improvvisazione, il brivido della mancanza di un copione e il coinvolgimento di un pubblico che è sempre sia spettatore che parte dello spettacolo, con i suoi spunti e le sue reazioni che guidano la scena! Seguiteci su Facebook (ADA - Arsenale delle apparizioni), Instagram (@nonnaadareal) o iscrivendovi alla nostra newsletter (https://www.arsenaledelleapparizioni.it/contatti/)