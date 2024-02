'Deus ex machina', spettacolo di improvvisazione teatrale

Torna in scena il 'long form' d'Improvvisazione Teatrale preferito dal popolo pisano: il 'Deus ex machina'!

Appuntamento domenica 18 febbraio all'ExWide per assistere a una storia incredibile, irripetibile e, ovviamente, completamente improvvisata!



Ma di cosa si tratta? Uno sceneggiatore misterioso in seria crisi creativa, un fumetto da scrivere in una sola notte, dieci improvvisatori a interpretare tutti i personaggi (aiutati da costumi, maschere, accessori, ecc.) e inventarsi, grazie agli stimoli del pubblico, intrecci meravigliosi e improbabili.



Deus ex machina: def. circostanza o persona che inaspettatamente interviene a risolvere una situazione difficile o è l'artefice del buon andamento di qualcosa.

Info e orari:

20:30 Apertura

21:15 Spettacolo

Per poter partecipare alle attività del circolo e consumare è necessario essere soci ENTES, costo tessera 2023/24 5,00 € una tantum (non incluso nel costo del biglietto dello spettacolo).

Per fare richiesta di tesseramento online: https://entes.risesoft.it/richieste/6

Ingresso 5,00 €

Possibilità di prenotare per cena (posti limitati) scrivendo via WhatsApp allo 050 28370

La cucina offre taglieri di terra, di mare e vegani con opzioni senza glutine, con prodotti DOP, DOCG e a KM0. La carta dei vini offre una selezione di vini naturali e biologici con una particolare attenzione al territorio toscano. La cucina è aperta dalle 19:30 alle 22:00.