Halloween in danza alla scuola Amarindance

La scuola di danza Amarindance di Calambrone è pronta per 'Halloween in danza' giunta con successo alla sua 11 edizione.

Dopo il successso dell'edizione dello scorso anno tenuta online che ha visto in carica come Maschera Horror 2020 l'allieva Viola Anna Voto travestita da Mercoledì, quest'anno finalmente l'evento si terrà dal vivo presso la nuova sede della scuola di danza Amarindance, all'interno della scuola elementare Quasimodo a Calambrone. Ad animare le due giornate giochi a squadre, percorsi misteriosi, danze delle streghe, pozioni magiche, oltre all'elezione della "maschera più mostruosa".





Per chi vuole la partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione, contattando Irene e Niccolò 3289279790 amarindance@gmail.com.

