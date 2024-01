In bici a Pontedera per l’arte di 'Scart'

L'evento inaugurale del 2024 di Fiab Pisa sarà una gita lungo la ciclovia dall'Arno dalla mattina di domenica 14 gennaio. Partendo da Pisa, sarà percorsa la ciclovia nel tratto cittadino, attraversando il ponte ciclopedonale di Riglione, e i tratti nei comuni di Cascina e Pontedera. Le superfici sono in maggioranza asfaltate, ma ci sono anche tratti di sterrato compatti per un totale di circa 7 Km.

È prevista una sosta ristoro a Riglione. All'arrivo a Pontedera è prevista la visita della mostra “SCART” al Palazzo Pretorio. La mostra, a ingresso gratuito, accoglie una rassegna di ritratti in grande formato di personaggi del cinema, della musica e dello sport, interamente realizzati con scarti industriali in partnership con alcune tra le più importanti Accademie di Belle Arti in Italia.

Per la pausa pranzo è prevista una sosta ai giardinetti del centro. Chi non porta il pranzo al sacco potrà rivolgersi ai ristoranti/bar in zona.

Programma della giornata:

9:15 ritrovo a Pisa in Piazza XX Settembre

9:30 partenza

10:15 tappa ristoro a Riglione presso bar pasticceria

12:15 arrivo a Pontedera e visita alla mostra 'Scart' in Palazzo Pretorio

13:00 pranzo libero (al sacco ai giardinetti o in ristoranti del centro)

14:30 rientro a Pisa in bici o in treno

La gita è riservata ai soci FIAB, sarà possibile tesserarsi prima della partenza.

Per ragioni organizzative, chi intende partecipare dovrà compilare il modulo di iscrizione.

Nel volantino è presente la descrizione dell’itinerario, le note sul percorso e gli orari.

Per ulteriori informazioni contattare:

Mattia 3458583736

Mariano mariano@fiabpisa.it