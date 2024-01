In bici a Pontedera per l'arte di Scart

Domenica 14 gennaio Fiab Pisa inaugura la stagione 2024 con una gita in bici lungo la ciclovia dell’Arno, che porterà i suoi soci a Pontedera. Il ritrovo è a Pisa in piazza XX Settembre alle 9.15, la partenza alle 9.30. Dopo la sosta caffè a Riglione, all’arrivo a Pontedera è prevista la visita alla mostra SCART in Palazzo Pretorio: l’esposizione, a ingresso gratuito, accoglie una rassegna di ritratti in grande formato di personaggi del cinema, della musica e dello sport, interamente realizzati con scarti industriali in partnership con alcune tra le più importanti Accademie di belle arti italiane.



Il pranzo è libero, al sacco o presso uno dei ristoranti del centro. Sarà possibile rientrare a Pisa in treno o in bici nel primo pomeriggio. Il percorso in bici è di circa 60 km andata e ritorno. Il fondo è per lo più asfaltato, tranne alcuni tratti di sterrato compatto per un totale di circa 7 km. Per partecipare è obbligatorio compilare il modulo online https://forms.gle/kMEwKStyhAP124SE8. Si raccomanda di verificare il buono stato di manutenzione della bicicletta e di portare camera d’aria di scorta o kit di riparazione. La gita è riservata ai soci FIAB, sarà possibile tesserarsi prima della partenza.





Mattia: 3458583736 o Mariano: mariano@fiabpisa.it.