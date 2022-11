In bici con Fiab Pisa all'oasi del bosco di Cornacchiaia

La stagione autunnale è propizia alle gite in bicicletta come quella che Fiab Pisa propone ai suoi soci per domenica 4 dicembre fino all’oasi WWF del Bosco di Cornacchiaia, situata all'estremità meridionale della Tenuta di Tombolo nel parco naturale di San Rossore ed estesa circa 89 ettari. All’oasi si arriverà percorrendo la pista del Trammino e poi inoltrandosi nei boschi di Tombolo. Si potranno ammirare lecci, frassini, ontani immersi nell’acqua, con sottobosco perfettamente conservato, spesso impenetrabile. Il percorso si svolge su pista ciclabile separata, un breve tratto di strada a basso traffico e strade sterrate.



Il ritrovo è alle 8.45 in largo Uliano Martini e la partenza alle 9.00. Alle 10.30 arrivo e visita guidata dell’Oasi, alle 13.00 pranzo al sacco, alle 14.30 ripartenza per Pisa. Lunghezza del percorso, andata e ritorno, 40 Km circa

La pedalata è riservata ai soci Fiab e sarà possibile iscriversi (o rinnovare l'adesione) a Fiab Pisa prima della partenza. Percorso consigliato anche per bambini abituati a pedalare.



Per partecipare è necessario prenotarsi compilando il modulo all’indirizzo https://www.fiabpisa.it/cornacchiaia.htm entro le ore 22 di giovedì 1° dicembre. E’ previsto un contributo a persona per guida WWF di €3,00 da pagarsi in loco (gratis per partecipanti minori di anni 12).



Per info: leonora@fiabpisa.it, 329.7433079; sergio@fiabpisa.it, 346.1562137; marco@fiabpisa.it, 349.5557567.