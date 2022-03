In bici da Pisa alle parole d'oro e Lucca

Per domenica 27 marzo Fiab Pisa propone una pedalata con picnic alle Parole d’oro, nella suggestiva vallata da cui parte l’acquedotto Nottolini che alimentava la città di Lucca. Il percorso in bici per arrivare all’acquedotto è di circa 26 km, di cui 5 che richiedono l’uso di una bicicletta provvista di cambio e di un po’ di allenamento, mentre il resto è completamente pianeggiante. La lunghezza complessiva della pedalata (da Pisa andata e ritorno) è di 55 km, che si riducono a 32 tornando a Pisa in treno dalla stazione di Lucca.

La partenza è da piazza dell’Arcivescovado alle 9.45, la partenza alle 10. Il pranzo è al sacco e tutte le informazioni sono su https://www.fiabpisa.it/volantini/Paroledoro2022.pdf.



Per info Alessandro, alessandro@fiabpisa.it, 328 2751552; Daniele, daniele@fiabpisa.it, 349 5780907.