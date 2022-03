In bici da Pontedera al borgo abbandonato di Toiano

Per domenica 3 aprile Fiab Pisa propone una pedalata in collina da Pontedera al borgo abbandonato di Toiano, passando da San Gervasio, Colleoli e Palaia. Il percorso si snoda per 53 km su strade a basso traffico, con asfalto a tratti sconnesso e saliscendi per un dislivello complessivo di 600 metri. E’ una gita adatta per bici con cambio e ciclisti che non soffrono molto la salita. Il pranzo sarà al sacco; è consigliabile portarselo da casa in quanto sono pochi i punti ristoro lungo il percorso. Si raccomanda anche di avere un sufficiente rifornimento di acqua.

Il ritrovo è alle 8.30 alla stazione centrale di Pisa muniti di biglietto andata e ritorno per Pontedera e di supplemento bici.



In caso di pioggia la gita verrà rimandata. Per info: Andrea, 334-8495271 o Dalia, 339-2060767.