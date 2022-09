In bici nella Pisa segreta di Seconda Cronaca

Nell’ambito degli eventi della Settimana europea della mobilità sostenibile, per sabato 17 settembre Fiab Pisa e il periodico Seconda cronaca organizzano un itinerario in bici fra le curiosità nascoste della città: dai tombini "arabi" di via dell'Occhio alle sepolture ebraiche di via Cammeo coperte dalle bancarelle, dalle tracce dell'ex sferisterio alle follie del circolo Babilonia, storica casa da gioco pisana.



Il ritrovo è alle 15,30 al banchino Fiab di piazza Carrara, la partenza alle 15.45 (durata due ore e mezza circa). La gita in bici è aperta a soci e non soci Fiab, ma è a numero chiuso: obbligatoria la prenotazione al link https://forms.ale/ine478aaill2boxh7. Chi lo desidera, potrà tesserarsi a Fiab Pisa prima della partenza.



Per info: mariano@fiabpisa.it o leonora@fiabpisa.it