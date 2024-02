In bici tra le anse dell'Arno alla scoperta di pievi, fortificazioni e abbazie

E’ dedicata alle anse dell’Arno la gita in bici di domenica 25 febbraio di Fiab Pisa, con una guida d’eccezione, alla scoperta di pievi, fortificazioni e abbazie. Le tappe principali: castello di Ripoli, abbazia di San Savino, San Lorenzo alle Corti, San Casciano, San Torpé, Santa Giulia. Il ritrovo è alle 8.45 all’inizio del viale delle Piagge (ex bar Salvini), alle 13.15 il rientro a Pisa. I circa 30 km di percorso, sono pianeggianti, con alcuni tratti di sterrato sull’argine dell’Arno. Bisogna presentarsi alla partenza con bici in buono stato, possibilmente provvisti di camera d'aria di scorta o kit di riparazione. La gita è riservata ai soci Fiab e sarà possibile tesserarsi anche prima della partenza. E’ necessario iscriversi compilando il modulo www.fiabpisa.it/ansa2024.htm. Per info: Carlo, 3715834929.