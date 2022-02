In bici tra le anse dell'Arno alla scoperta di pievi, fortificazioni e ville

Le anse dell’Arno tra Pisa e Cascina sono disseminate di pievi, fortificazioni e ville, ed è proprio alla loro scoperta che i soci di Fiab Pisa pedaleranno domenica 27 febbraio guidati dal prof. Fausto Montana. Il percorso in bici è pianeggiante e lungo circa 36 Km. Il ritrovo è alle 8.45 in lungarno Guadalongo con partenza alle 9. Alle 12.30 è previsto l'arrivo a Cascina con pranzo libero e ritorno a Pisa nel primo pomeriggio. Per partecipare è necessario compilare il modulo di registrazione www.fiabpisa.it/ansa2022 e possedere il Green Pass rafforzato. La gita è riservata ai soci Fiab e sarà possibile tesserarsi prima della partenza. Per info: Carlo, 371 5834929 o Daniele 349 5780907.