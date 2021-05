In bicicletta a San Rossore in cerca dei dromedari

Domenica 9 maggio vi portiamo nel passato illustre della Tenuta di San Rossore in un percorso in bicicletta accompagnati da una guida consigliata dal parco visitando i famosi dromedari. Attraverseremo i viali storici e visiteremo gli ambienti di maggior bellezza come le pinete, boschi di caducifoglie, zone agricole, fiumi e fino ad arrivare al mare.



Ritrovo alle ore 9.30 presso il Centro Visite San Rossore che è situato a pochi metri dallʼingresso principale della Tenuta in località Cascine Vecchie, da qui partirà la visita guidata in bicicletta. Rientro previsto alle 13.30.

Informiamo che per la presente visita guidata sono necessari minimo 10 partecipanti.



Il percorso si sviluppa per 20 km a/r su strade bianche, carrarecce e strade sterrate, alcuni tratti, su asfalto.

Non presenta difficoltà tecniche in quanto non ha dislivello, quindi adatto a tutti, basta essere in buono stato di salute e buona forma fisica.

E’ possibile partecipare con la propria bicicletta oppure può essere noleggiata in loco al momento della prenotazione.



info@naturatour.it

Guida Ambientale consigliata dal Parco di San Rossore - Linda Ragghianti

340 645 8146