In bicicletta alla Torre Segata di Filettole

Pedalata fuori porta proposta da Fiab Pisa per domenica 18 febbraio: la meta è la Torre Segata di Filettole. La partenza è da piazza dell’Arcivescovado alle 9.15; dopo una breve sosta a Pontasserchio, un percorso non molto lungo ma un po’ accidentato nella parte finale porterà alla meta verso le 11.30. Il tempo di una breve sosta e quindi ripartenza per Pisa, dove si prevede di tornare per l’ora di pranzo passando da Ripafratta e Pappiana. Il percorso totale è di circa 30 km. Si prega di presentarsi con bici in buono stato, camera d’aria di scorta e freni ben funzionanti. La gita e? riservata ai soci FIAB e sara? possibile associarsi o rinnovare l’adesione a FIAB Pisa prima della partenza.

Per info: Elisa, elisa@fiabpisa.it Daniele, daniele@fiabpisa.it.