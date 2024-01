In cammino da Marina a San Piero

L’escursione rientra nel progetto 'Marina Cammina' volto a valorizzare il territorio del Comune di Pisa con itinerari naturalistici ideati ad hoc che stavolta condurrà a San Piero a Grado percorrendo sentieri che attraversano il Parco e la Pianura Pisana.

Partendo dal Parco di Tombolo, nella porzione che si estende alle spalle del paese di Marina, i partecipanti usciranno in breve tempo dalla zona boscosa per continuare in ampi spazi pianeggianti che si aprono a panorami spettacolari.

Proprio dove in epoca romana si estendeva il mare, il processo di ingressione marina ha lasciato spazio alle terre, un tempo paludose e umide, e oggi prosciugate e coltivate grazie alle ultime bonifiche risalenti agli anni ’20 dello scorso secolo.



Arriveranno poi a San Piero a Grado, dove sorge la bellissima Basilica Romanica di San Pietro Apostolo. La chiesa fu fondata proprio in prossimità di uno scomparso scalo fluviale dell’antico sistema portale pisano, dove secondo la tradizione sarebbe approdato l’apostolo Pietro nell’anno 44.

Rievocando questo antico rapporto tra il nostro territorio e l’acqua, passeranno accanto alle Tre Buche realizzato dal cardinale Cosimo Corsi nel 1863 in ricordo dell’opera idraulica seicentesca con cui il Granduca di Toscana Ferdinando de’ Medici fece deviare il la foce del fiume Arno.





info: www.piediincammino.it