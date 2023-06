In Gershwin's mood: la rapsodia in blu raccontata da George Gershwin

Che cosa può accadere ad un compositore quando legge sul giornale che il mese successivo uscirà il suo nuovo lavoro, ma lui non lo sa? È quello che racconterà George Gershwin nel divertente ed emozionante spettacolo in programma venerdì 30 giugno alle 21.15 al Giardino dell'Asilo Maria Ausiliatrice. Con la voce narrante di Daniela Bertini che rincorre, è rincorsa, si amalgama, contrasta e gioca con le note della rapsodia in blu suonate da Fiorenza Messicani al sax e Silvia Rossi al pianoforte. Regia di Federico Meini.

Info

Ingresso Gratuito