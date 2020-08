In musica veritas, musicaterapia e degustazione

Mercoledì 26 agosto nel giardino della Fattoria San Vito di Calci alle 18.00 si terrà un incontro di Musicoterapia a cura di Kizzy Rovella (Musicoterapia Lucca), a seguire degustazione dei vini biologici e naturali della Fattoria accompagnati da spuntini vegetariani.



"La musicoterapia è una disciplina che usa il suono, il rumore e la musica come linguaggi alternativi al verbale per esplorare e potenziare la libertà di espressione di ogni persona e amplificarne il benessere.

Nell'incontro in mezzo alla natura che proponiamo, il suono diventa uno strumento incredibilmente potente per ascoltare ed ascoltarsi, rielaborare l'esperienza vissuta con altri sensi, in uno spazio di condivisione che incentra l'attenzione sulla dimensione

percettiva/sensoriale ed emotiva/relazionale. La musica è uno dei linguaggi, infatti, in cui le differenze si appianano perché è di tutti e per tutti, è propria dell'essere umano, è qualcosa che abbiamo dentro fin dalla nascita, è nel nostro cuore, nei nostri respiri e nella nostra voce.

Se i suoni sono fenomeni fisici in grado di influenzare tutto ciò con cui vengono a contatto, il potere della musica è quello di unire anche quando non ci si conosce. Sperimenteremo, attraverso l'ascolto e il divertimento che proveremo suonando con diversi strumenti, la SINTONIZZAZIONE AFFETTIVA (empatia), la MENTALIZZAZIONE (verbalizzazione) e la SIMBOLIZZAZIONE (produzione) per rilassarci poi ascoltando metallofoni, campana tibetana e ocarina suonati dal vivo. Alla fine dell'incontro sarà possibile degustare 4 vini biologici e naturali della Fattoria San Vito accompagnati da spuntini vegetariani, un momento conviviale che prolungherà piacevolmente l'incontro."



Costo: 20 euro a persona.

Durata del laboratorio circa 1 ora e mezzo, degustazione 30/40 minuti

Max 15 partecipanti.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

info e iscrizioni:

- Kizzy Rovella (Musicoterapista) 3476669660 kizzyrovella@yahoo.it

- Fattoria San Vito 3470674838 info@fattoriasanvito.it



(L'evento si terrà in sicurezza, seguendo le normative anti Covid 19, si prega di venire muniti di mascherina, non si accetteranno persone con sintomi influenzali).