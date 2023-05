In ricordo di Yukari Saitō, attivista, insegnante, traduttrice

Lunedì 5 giugno alle ore 17:30 si terrà, nella Sala Riunioni di Palazzo Venera (Via Santa Maria 36, Pisa), col patrocinio del Centro Linguistico, del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica e del Centro interdisciplinare Scienze per la Pace, l’iniziativa in memoria di Yukari Sait?, attivista per la pace, insegnante di lingua giapponese e traduttrice multilingue.



Intervengono:

- Riccardo De Rosa (Università di Pisa)

- Enza Pellecchia (Università di Pisa)



Con letture di Lorenzo Bastida (Scuola Toscana di Firenze).