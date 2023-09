In sella all'Arno di e con Enrico Caracciolo

Per gli eventi Fiab della Settimana europea della mobilità 2023, mercoledì 20 Mattia Campagna intervista Enrico Caracciolo, autore di In sella all’Arno, viaggio in bici lungo la ciclovia dell’Arno dalle sorgenti nel cuore del Parco delle foreste casentinesi alla foce a Marina di Pisa: un percorso di grande bellezza dove si incontrano la civiltà etrusca, Medioevo e Rinascimento, storie di uomini e donne che raccontano il genius loci di questa terra, da Veloce il meccanico di San Giovanni Valdarno a Leonardo da Vinci, dai foderai ai bucaioli fiorentini. La Ciclovia dell’Arno e il Sentiero della Bonifica costituiscono un sistema di viabilità lenta di circa 400 km che ancora non ha visto interamente la luce, ma che è in gran parte già esistente. L’autore sogna di percorrere tutta la ciclovia con un racconto che unisce esperienze vissute a proiezioni dell’immaginario del cicloviaggiatore. Appuntamento alle 18.30 presso il giardino di Casa Margheria, via Maiorca 28, Marina di Pisa (n caso di pioggia presso la libreria Civico 14). Per info: Leonora, Leonora@fiabpisa.it.