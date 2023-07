In trenino a San Rossore fino al mare al tramonto

In collaborazione con il Centro Visite San Rossore, continua il simpatico viaggio in trenino per scoprire i segreti del Parco. Una semplice passeggiata, che, con l'ausilio del trenino, permetterà di scoprire la zona di riserva della Tenuta di San Rossore. L'iniziativa è aperta a tutti. Ritrovo alle 19.10 presso il centro visite tenuta di San Rossore in località Cascine Vecchie.

Info

Costo visita 20 euro adulti, bambini 6-10 anni 10 euro, bambini fino a 5 anni gratuito fino ad esaurimento disponibilità. Si consiglia di portare una bottiglietta d'acqua, uno snack e una giacchetta per l'eventuale vento in spieggia. La visita effettiva avrà una durata di circa 2 ore. Rientro previsto verso le 21.30

E' richiesto un numero minimo di partecipanti, in caso di mancato raggiungimento l'escursione verrà annullata come in caso di allerta meteo.

Per informazioni e prenotazioni: Sara Plastino: cell 3497623903 oppure segreteria@naturatour.it

Link prenotazione: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn7LjQemiMJzLtST7xZj8-6eth-BJhXIfUApLt-0qP93QR9w/viewform