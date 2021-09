In trenino a San Rossore fino al mare

Con il fresco autunnale torna la voglia di scoprire le meraviglie del nostro territorio, per questo motivo con questa semplice passeggiata, con l'ausilio del trenino, i partecipanti potranno scoprire la zona di riserva della Tenuta di San Rossore.



L'iniziativa è aperta a tutti.

Ritrovo ore 14.15 presso il centro visite tenuta di San Rossore località Cascine Vecchie.

Costo visita € 20 adulti, bambini 6-10 anni € 10, bambini fino a 5 anni gratuito.



Si consiglia di portare una bottiglietta d'acqua.

La visita effettiva avrà una durata di circa 2 ore.

Rientro previsto verso 16.30 circa.



E' richiesto un numero minimo di partecipanti, in caso di mancato raggiungimento l'escursione verrà annullata come in caso di pioggia.



Per info e prenotazioniLinda Ragghianti: cell 340 645 8146 oppure info@naturatour.it

