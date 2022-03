In trenino a San Rossore fino al mare

In Trenino con Linda e Sara, guide consigliate di San Rossore

Iniziativa in collaborazione con il Centro Visite San Rossore



3 Aprile: LINDA (mattina e pomeriggio)

10 Aprile: SARA (mattina e pomeriggio)

8 Maggio: SARA (solo pomeriggio)

15 Maggio: LINDA (mattina e pomeriggio)

5 Giugno: SARA (mattina e pomeriggio)

12 Giugno: LINDA (mattina e pomeriggio)

Una tranquilla gita all’interno della tenuta di San Rossore per tutta la famiglia!



Continua la voglia di stare fuori all’aria aperta e di conoscere le meraviglie del nostro territorio, per questo motivo ecco una semplice passeggiata, che con l’ausilio del trenino, permetterà ai partecipanti di scoprire la zona di riserva della Tenuta di San Rossore.

Circondati da animali selvatici come daini, cinghiali e volpi i partecipanti arriveranno ad osservare le dune incontaminate del parco attraversando una delle pinete di pino domestico più estese d’Italia.

L’iniziativa è aperta a tutti.

E' necessario prenotare il trenino entro il sabato precedente la gita (quindi 1 settimana prima )



segreteria@naturatour.it