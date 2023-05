In trenino a San Rossore fino al mare

In collaborazione con il Centro Visite San Rossore continuano i simpatico viaggi in trenino per scoprire i segreti del Parco



Ritrovo ore 10.00 la mattina e alle ore 15.00 per il giro del pomeriggio presso il centro visite tenuta di San rossore località Cascine Vecchie.



INDIVIDUALI E FAMIGLIE

Costo visita € 20 adulti, bambini 6-10 anni €10, bambini fino a 5 anni gratuito - fino a esaurimento disponibilità

PER SCOLARESCHE O GRUPPI DI BAMBINI

chiedere un preventivo: info@naturatour.it

Si consiglia di portare una bottiglietta d'acqua, uno snack e una giacchetta per l'eventuale vento in spiaggia



La visita effettiva avrà una durata di circa 2 ore.

Rientro previsto verso le 12:30 e 16:30

E' richiesto un numero minimo di partecipanti, in caso di mancato raggiungimento l'escursione verrà annullata come in caso di allerta meteo





Sara Plastino: cell 3497623903 oppure segreteria@naturatour.it