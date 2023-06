In trenino a San Rossore fino al mare

In Collaborazione con il Centro Visite San Rossore

Sabato 10 e domenica 11 giugno 2023



Continua il simpatico viaggio in trenino per scoprire i segreti del Parco. Una bella giornata all'interno della tenuta di San Rossore per tutta la famiglia! Potete scegliere tra il giro della mattina e quello del pomeriggio.

Una semplice passeggiata, che con l'ausilio del trenino, permetterà di scoprire la zona di riserva della Tenuta di San Rossore.



L'iniziativa è aperta a tutti.

Scendendo dal trenino breve passeggiata fino al mare adatta a tutti.

Ritrovo il 10 giugno ore 10.15 la mattina e alle ore 13.45 per il pomeriggio. Ritrovo del 11 giugno ore 11.00 la mattina e alle 14.45 nel pomeriggio. Presso il centro visite tenuta di San Rossore località Cascine Vecchie.



INDIVIDUALI E FAMIGLIE

Costo visita € 20 adulti, bambini 6-10 anni €10, bambini fino a 5 anni gratuito - fino a esaurimento disponibilità

Si consiglia di portare una bottiglietta d'acqua, uno snack e una giacchetta per l'eventuale vento in spiaggia

La visita effettiva avrà una durata di circa 2 ore.

E' richiesto un numero minimo di partecipanti, in caso di mancato raggiungimento l'escursione verrà annullata come in caso di allerta meteo



Sara Plastino: cell 3497623903 oppure segreteria@naturatour.it