In trenino a San Rossore fino al mare

Tornano i trenini all'interno della tenuta di San Rossore per tutta la famiglia!

Una semplice passeggiata che, con l'ausilio del trenino, permetterà ai partecipanti di scoprire la zona di riserva della Tenuta di San Rossore.

Circondati da animali selvatici come daini, cinghiali e volpi, i partecipanti arriveranno ad osservare le dune incontaminate del parco attraversando una delle pinete di pino domestico più estese d'Italia.

L'iniziativa è aperta a tutti (su prenotazione)

Ritrovo 15 minuti prime dell'evento presso il centro visite tenuta di San rossore località Cascine Vecchie.

Orario Mattina dalle 10.30 alle 12.30

Orario Pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00

Costo visita € 20 adulti, bambini 6-10 anni € 10, bambini fino a 5 anni gratuito.

Si consiglia di portare una bottiglietta d'acqua.

La visita effettiva avrà una durata di circa 2 ore

E' richiesto un numero minimo di partecipanti, in caso di mancato raggiungimento, potrò essere utilizzato un mezzo più piccolo come il bus aperto turistico.

L'escursione verrà annullata in caso di allerta meteo o in caso di pioggia.



Per info e prenotazioni

Le prenotazioni scadono insindacabilmente il lunedì precedente le gite entro le ore 19.

Non verranno accettati moduli inviati dopo tale orario.

Se viene raggiunto il numero viene data conferma altrimenti l'evento viene annullato il lunedì sera. In entrambi i casi vi verrà comunicato tra il lunedì sera e il martedì.

Pagamento in contanti il giorno della gita.

Fatturazione separata tra Guida e Centro Visite

Per informazioni contattare direttamente la guida interessata, altrimenti compilate direttamente il modulo di iscrizione



LINDA: 340 645 8146

segreteria@naturatour.it



www.naturatour.it

info@naturatour.it



Francesca Uluhogian