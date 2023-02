In trenino a San Rossore fino al mare per grandi e piccini

Marzo si avvicina e inizia il tempo dei trenini al Parco di San Rossore! Per adulti e bambini, per conoscere il Parco Regionale, polmone della costa pisana.

Il trenino porterà nella zona vietata ai turisti con l'accompagnamento di una guida abilitata che potrà spiegarvi le bellezze del Parco durante la gita.

Breve passeggiata per arrivare alla spiaggia (balneazione vietata) dove verrà effettuata una sosta.



Mattina ore 10.00

Pomeriggio ore 14.30

Durata circa 2 ore



Link di prenotazione:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn7LjQemiMJzLtST7xZj8-6eth-BJhXIfUApLt-0qP93QR9w/viewform





Costo visita € 20 adulti, bambini 6-10 anni € 10, bambini fino a 5 anni gratuito - fino a esaurimento disponibilità