In trenino a San Rossore fino al mare per grandi e piccini

In collaborazione con il Centro Visite San Rossore, continua il simpatico viaggio in trenino per scoprire i segreti del Parco.

Torna la voglia di stare fuori all’aria aperta e di conoscere le meraviglie del nostro territorio, per questo motivo ecco una semplice passeggiata, che con l’ausilio del trenino, permetterà di scoprire la zona di riserva della Tenuta di San Rossore.





L’iniziativa è aperta a tutti.

Ritrovo ore 16.00 presso il centro visite tenuta di San rossore località Cascine Vecchie.



INDIVIDUALI E FAMIGLIE

Costo visita € 20 adulti, bambini 6-10 anni € 10, bambini fino a 5 anni gratuito – fino ad esaurimento disponibilità.

Si consiglia di portare una bottiglietta d’acqua, uno snack e una giacchetta per l'eventuale vento in spieggia.

La visita effettiva avrà una durata di circa 2 ore.

Rientro previsto verso le 18.00

E’ richiesto un numero minimo di partecipanti, in caso di mancato raggiungimento l’escursione verrà annullata come in caso di allerta meteo.





Sara Plastino: cell 3497623903 oppure segreteria@naturatour.it