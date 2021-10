In trenino a San Rossore fino al mare

Con il fresco autunnale torna la voglia di scoprire le meraviglie del territorio, ecco così la passeggiata con l'ausilio del trenino che permetterà di scoprire la zona di riserva della Tenuta di San Rossore. Circondati da animali selvatici come daini, cinghiali e volpi si arriverà ad osservare le dune incontaminate del parco attraversando una delle pinete di pino domestico più estese d'Italia.

L'iniziativa è aperta a tutti.



Domenica 7 novembre:

unico orario dalle 10.45 alle 13, ancora posti liberi



Costo visita € 20 adulti, bambini 6-10 anni € 10, bambini fino a 5 anni gratuito.

Si consiglia di portare una bottiglietta d'acqua.

La visita effettiva avrà una durata di circa 2 ore

E' richiesto un numero minimo di partecipanti, in caso di mancato raggiungimento l'escursione verrà annullata come in caso di pioggia.



Per info e prenotazioni



oppure info@naturatour.it

