Torna Le Notti dell’Archeologia (1 luglio – 4 agosto 2024), ventiquattresima edizione della rassegna promossa dalla Regione Toscana che offre l’occasione di visite, eventi e approfondimenti nei musei e nelle aree archeologiche della Toscana.



Quest’anno il tema proposto per le iniziative speciali sarà Archeologia, che passione!, con appuntamenti pensati anche per appassionati in erba: bambini e ragazzi che nelle grandi avventure e suggestioni del passato – animali estinti, uomini delle caverne, miti, scoperte – trovano ancora oggi un fondamentale nutrimento per la curiosità e la fantasia.



Il ricco programma che si snoda con eventi su tutto il territorio regionale è rivolto ad un pubblico di appassionati e curiosi di tutte le età, gli orari delle iniziative sono diversificati per favorirne la fruibilità.



Di seguito l’evento organizzato dalle Collezioni Egittologiche:



Sabato 13 luglio 2023, dalle 17:00 alle 19:00

In viaggio con l’archeologo… alle Collezioni Egittologiche “Edda Bresciani”!

Visite guidate gratuite per bambini e adulti appassionati di archeologia, per conoscere una delle più significative collezioni egittologiche della Toscana



Sono previsti due turni di visita (durata 45 minuti):



17:00

18:00

Evento gratuito



Prenotazione obbligatoria fino al raggiungimento dei posti disponibili (massimo 23 partecipanti). Le prenotazioni verranno accettate a partire dal 4 luglio.



inviando un’email a info.collezioni-egittologiche@sma.unipi.it entro le ore 12:00 di giovedì 11 luglio. Nell’e-mail è necessario lasciare un recapito telefonico

Dopo le ore 14.00 di giovedì 11 luglio, contattando la reception del Museo al numero: 050 2211501 / 050 598647 (in orario di apertura del museo)

Non accessibile alle persone con disabilità



Maggiori informazioni: info.collezioni-egittologiche@sma.unipi.it – (+39) 050 598647 / (+39) 050 2211500 / (+39) 050 2211501