In visita a palazzo

€ 13,00 adulti, gratuito per bambini fino a 5 anni, ridotto per bambini dai 6 ai 15 anni.

Prezzo € 13,00 adulti, gratuito per bambini fino a 5 anni, ridotto per bambini dai 6 ai 15 anni.

WALKING TOUR CON VISITA DEI SALONI DI UN PALAZZO STORICO SUI LUNGARNI

Il tour inizia in Piazza Duomo, con la spiegazione delle architetture degli splendidi monumenti. Proseguirà poi per Via Santa Maria verso il centro storico, soffermandosi nei vari luoghi di maggior interesse storico artistico della città. Raggiunti i Lungarni, i partecipanti saliranno le antiche scale del palazzo del Casino dei Nobili che recentemente, grazie al proprietario Dott. Federico D'Annunzio, ha aperto le porte ai visitatori.

Gli interni sono stati recentemente restaurati e si può anche godere di una splendida vista panoramica sulla città.



PUNTO D'INCONTRO: ufficio informazioni in Piazza del Duomo h 12.00

DURATA DELLA VISITA: h 1.30

PREZZO € 13,00 adulti, gratuito per bambini fino a 5 anni, ridotto per bambini dai 6 ai 15 anni.



N. B. L'accesso al palazzo purtroppo al momento non è fruibile da persone con problemi motori né con passeggini.