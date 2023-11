San Miniato: i nuovi ambasciatori inaugurano la 52° Mostra Mercato Tartufo del Bianco

Con 6 nuovi ambasciatori del tartufo è andata in archivio la prima giornata della 52° Mostra Mercato del Tartufo Bianco di San Miniato, per fortuna baciata da un bel sole dopo le piogge delle ore precedenti. Una cerimonia volutamente sobria e nella quale tutti, a cominciare dalle autorità intervenute, hanno voluto ricordare le vittime delle recenti alluvioni.

Ecco i nuovi ambasciatori: monsignor Giovanni Paccosi, vescovo di San Miniato; Alessio Lubrani, responsabile 118 Empoli-Pistoia, responsabile del Numero Unico di Emergenza 112 per la Regione Toscana; Clara Svanera, giornalista e autrice di cultura e turismo; Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica; Patrizia Giunti, presidente della fondazione Giorgio La Pira e professoressa ordinaria di Istituzioni di diritto romano e Diritto romano all'Università degli Studi di Firenze; Maurizio Giani, direttore Marketing e Sviluppo Nuove Iniziative Herambiente.

La cerimonia, che si è tenuta sabato 11 novembre all’auditorium Crédit Agricole alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, dei sindaci del territorio e dei referenti della società civile, è stata condotta dal giornalista Maurizio Bolognesi e ha goduto delle esibizioni del tenore Ezio Cenni e della soprano Rita Lazzeri.

Nell’occasione un premio speciale è stato consegnato anche allo chef e fondatore di Papaveri e Papere Paolo Fiaschi, che ha recentemente vinto la prima edizione del 'Tarfufo Award' ad Acqualagna, battendo in finale il collega di Alba. Tutti i premiati hanno espresso orgoglio, soddisfazione e anche commozione per questo titolo onorifico che li impegna a promuovere l’eccellenza del tartufo bianco di San Miniato nel mondo. Nella stessa giornata di sabato 11 novembre, ma nel pomeriggio, le associazioni locali si sono unite per il Giubileo dalla Diocesi con la rievocazione storica della consegna della bolla papale, a cui è seguita l’inaugurazione dell’esposizione dei documenti sulla nascita della Diocesi di San Miniato.

Senza dimenticare l’avvio della mostra di Magma Art Space con l’esibizione dell’artista Emilia Telese a Palazzo Grifoni e i cooking show che si sono tenuti a Casa Tartufo. E oggi (domenica 12 novembre) verranno nominati due nuovi ambasciatori: il campione del mondo 1982 Alessandro 'Spillo' Altobelli, colui che segnò il terzo gol contro la Germania che fece esclamare al compianto Presidente della Repubblica Sandro Pertini la celebre frase "Ormai con ci prendono più" in riferimento agli avversari tedeschi affrontati e poi battuti in finale.

Altobelli, bandiera dell’Inter, sarà intervistato dal giornalista Gianmarco Lotti insieme ad un altro esponente del mondo calcistico: si tratta di Alberto Bollini, commissario tecnico della Nazionale Under 20 di calcio e vincitore dell’Europeo Under 19 disputato quest’estate a Malta (e fra poche ore anche ambasciatore del tartufo bianco di San Miniato).

E sempre domenica 12 novembre il senatore Riccardo Nencini presenta il suo libro 'Solo', col giornalista Franco Polidori. Nel pomeriggio, invece, alle 17.30 è prevista la presentazione del libro 'Fare cassa' di Walter Mangini, intervistato da Chiara Capezzuoli. Per quanto riguarda i cooking show in piazza Duomo, toccherà a Emiko Davies dell’Enoteca Marilù (ore 13), a Lidia Lopez e Mariella Leoncini dell’Associazione Cuochi Lucchesi (ore 15) e a Francesca Bartoli del ristorante Le Note di Guido alle 16.30; ogni degustazione costa 15 euro, prenotazione telefonando al numero 057142745 o scrivendo a ufficio.turismo@sanminiatopromozione.it.