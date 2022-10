'G124 Renzo Piano': inaugurata la mostra sull'urbanistica agli Arsenali Repubblicani

I 70 alberi sono stati posizionati, una cornice di foglie a idee, progetti e proposte per ripensare in modo partecipato le nostre città e periferie. E ora che anche gli ultimi ritocchi sono finiti, è ufficialmente partito l’evento 'G124. Progetti, Metodo, Contaminazioni', nato dalla collaborazione tra il gruppo G124, creato dall’architetto Renzo Piano nell’ambito del suo senatorato a vita, e LP-Laboratorio Permanente per la Città, ideatrice e curatrice della Biennale di Architettura di Pisa. Ieri pomeriggio, venerdì 7 ottobre, il taglio del nastro agli Arsenali Repubblicani, alla presenza del sindaco di Pisa Michele Conti e dell’assessore all’urbanistica Massimo Dringoli, con la mostra dedicata ai progetti urbani portati avanti da G124 in diverse città italiane e da LP nei quartieri di Pisa. Tante le tavole esposte: alcune 'volanti', appese al soffitto, altre distribuite sui grandi tavoli, 8 in totale, realizzati in legno e creati appositamente per questa esposizione, la più grande in Italia dedicata al progetto 'G124 Renzo Piano'. Fanno poi parte dell’allestimento anche audio, video, modelli 3D. L’esposizione sarà visitabile fino a sabato 15 ottobre, dalle ore 10.30 alle 19.

All’inaugurazione sono intervenuti, oltre al sindaco e all’assessore Dringoli, anche Massimo Del Seppia, presidente dell’associazione LP, Edoardo Narne, coordinatore nazionale del progetto G124 e docente all’Università di Padova e l’architetto Patrizia Bongiovanni, presidentessa dell’Ordine degli architetti di Pisa. Cura delle periferie, metodo, partecipazione, centralità del verde. Ma anche una riflessione a tutto tondo sul ruolo dell’architetto e sull’importanza di creare affezione nei cittadini per gli spazi urbani, spingendoli a proporre idee e iniziative. Va in questa direzione la 'Carta delle azioni possibili', realizzata da LP e che rappresenta l’intera città di Pisa. Una 'contaminazione' con i vari progetti portati avanti da G124 in tutta Italia.

"La pubblica amministrazione - ha detto il sindaco di Pisa Michele Conti - ha bisogno di momenti di riflessione come questi perché provare a immaginare come sarà la città tra 30, 40 anni è sempre positivo. Come amministrazione comunale abbiamo sempre puntato a condividere un percorso per migliorare le scelte urbanistiche del passato e, come dicono le tabelle, con un minore consumo di suolo". Diversi i punti di contatto tra il metodo proposto nella mostra e l’operato dell’amministrazione comunale, ha sottolineato l’assessore all’urbanistica Massimo Dringoli: "Anche noi per riqualificare le periferie puntiamo molto sulla forza del verde. Altro aspetto in comune è la scelta di coinvolgere la cittadinanza. Proprio ieri è iniziata una serie di incontri in tutti i quartieri con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini nella stesura di un piano operativo urbanistico non calato dall’alto, ma in sintonia con la comunità".

"I gruppi di G124 e di LP - ha spiegato Massimo Del Seppia, presidente dell’associazione LP - hanno in comune l’obiettivo ultimo: far sì che il cittadino senta proprio lo spazio pubblico. Al centro c’è l’attenzione alle esigenze pratiche della persona. In questo senso va la Carta delle azioni possibili, che vorremmo tenere esposta negli spazi del Comune per sollecitare i cittadini a intervenire, proponendo idee e proposte. Noi abbiamo presentato tre casi studio in città: il Parco dei Bambini a Marina di Pisa, largo Petrarca, poi recepito dall’amministrazione comunale attraverso un concorso di idee, e infine via Battelli. Con questo vogliamo puntare i riflettori sulle criticità e spingere i cittadini a diventare parte attiva nel trovare una soluzione".

"I progetti - ha sottolineato Edoardo Narne, coordinatore nazionale del progetto G124 - non devono rimanere sulla carta, ma devono essere attuabili. Dei 'rammendi' con una particolare attenzione alle periferie. E la riforestazione urbana sta acquistando sempre più spazio all’interno della nostra riflessione, coniugando anche le esigenze dei tanti giovani che collaborano con noi a questo progetto". Diverse le conferenze in programma durante le giornate della mostra. Si parte martedì 11 ottobre (ore 15) è dedicato al tema 'Architetture solidali' con Massimo Alvisi, Ottavio Di Blasi e Maurizio Milan, mentre giovedì 13 ottobre (15.30) arrivano a Pisa Lia e Carlo Piano, figli di Renzo, per un 'Viaggio attraverso le architetture di Renzo Piano'. La conclusione venerdì 14 ottobre con 'Diario delle periferie. Il metodo G124' con Matteo Agnoletto, Fabio Daole, Francesco Defilippis, Massimo Del Seppia, Nicola Flora, Luca Lanini, Bruno Messina, Carlo Moccia, Edoardo Narne, Raffaella Neri, Pisana Posocco, Andrea Sciascia. L’evento ha il patrocinio del Comune di Pisa, Università di Pisa, Regione Toscana, Ordine degli Architetti, Istituto nazionale di Urbanistica e 'Le Carré Bleu'. Sponsor Euroambiente, Eschini Auto, Caparol Center, Decorarte. Art for Innovation, BigMat Casarosa Ida HabiMat.