Installazione e performance 'Mixofilia-Mixofobia' di Katia Alicante a Fauglia

Sabato 13 aprile, alle ore 16.00 a Fauglia, Piazza San Lorenzo, s’inaugura 'Mixofilia-Mixofobia', installazione di Katia Alicante che da anni rivolge gran parte della sua ricerca artistica come docente e come artista attraverso la creazione di opere, workshop e laboratori indirizzati verso la diffusione di un pensiero che promuova la visione di un mondo solidale. L’opera presentata fa parte, infatti, di Enlightned Words - parole illuminanti, un percorso iniziato nel 2021 che ha come scopo quello di indurre lo spettatore a riflettere sulla tematica affrontata e nel quale le parole diventano veicoli di diffusione di pensiero. Il progetto è curato da Emanuela Rombi, assessore alla cultura del Comune di Fauglia. Interverranno all’inaugurazione: il Sindaco Alberto Lenzi, il Vicesindaco Carlo Carli, la Dirigente Scolastica Dott.ssa Raffaella Ioannone, il Parroco Don Giuseppe Volpi, il Presidente Nazionale Anppia Spartaco Geppetti. Nei giorni precedenti l’inaugurazione dell’installazione, sabato 6 e domenica 7 aprile, l’artista attiverà un laboratorio nella saletta del museo Giorgio Kienerk, dove i bambini delle scuole di Fauglia, Acciaiolo e Valtriano, comporranno attraverso l’uso di materiale di riciclo la scritta CONDIVISIONE che sarà visibile nella performance di sabato 13 aprile.

In 'Mixofilia-Mixofobia' l’attenzione dell’osservatore è immediatamente proiettata verso i due portali realizzati in ferro, al vertice di ognuno dei quali sono ben visibili due parole: Mixofobia e Mixofilia. La prima, Mixofobia realizzata di fatto in negativo, sintomatica rappresentazione del timore e della paura di mescolarsi con le diversità. Mixofilia realizzata invece in positivo, attraverso la quale possiamo immaginare una realtà intesa come la capacità di godere delle differenze. L’opera trae parte del suo significato da alcuni studi di Z. Bauman (Scrivere il futuro, Lit Edizioni, Castelvecchi, 2016). La convivenza con lo straniero, essere esposti all’altro, non è certo un’esperienza nuova. Se in passato è stato spesso ritenuto che le comunità ospitate assimilassero totalmente i loro valori a quelli dei nativi, oggi questo aspetto ha sicuramente subito dei cambiamenti. Parlare di tolleranza, come sinonimo di comprensione, sarebbe forse intendere la tolleranza come l’altra faccia della discriminazione. L’obiettivo della sfida è fissata quindi a un livello più alto, per il quale la condivisione sembra essere l’unico strumento in grado di creare un sentimento di solidarietà. Due parole, due portali, due strade possibili: una strada positiva e una negativa. L’installazione ci pone davanti a una scelta. Quale dei due attraversare e percorrere?