Inaugurazione mezzo Protezione civile Cri Uliveto Terme

Nuovo automezzo attrezzato di Protezione Civile per la Croce Rossa di Uliveto Terme. Il mezzo è stato acquistato ed è finalmente pronto ad operare per tutta la popolazione del territorio, anche grazie al contributo della Regione Toscana. Il finanziamento è stato ottenuto dopo la vincita di un bando per il sostegno a progetti di acquisto di mezzi ed attrezzature in ambito di Protezione civile.

Il veicolo sarà inaugurato nel corso di un evento a cui la cittadinanza è invitata a partecipare sabato 7 maggio in Piazza XXV Aprile - Uliveto Terme.



- Ore 10,30 avrà inizio la Cerimonia di inaugurazione del mezzo;

- Ore 11,00 saluti istituzionali delle autorità cittadine, locali, provinciali, di tutti i volontari e del direttivo C.R.I. del Comitato di Uliveto Terme;

- Ore 11,30 'taglio del nastro' e la benedizione del nuovo mezzo;

- Ore 12,00 circa rinfresco offerto a tutti gli intervenuti all'evento.