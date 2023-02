Inaugurazione mostra di arti visive donne

La storia delle Donne è fatta di piccoli passi che con sacrificio hanno camminato fino a oggi.

Noi di VIVO! la festeggiamo, oggi più che mai, esponendo le bellissime creazioni di Sara Aringhieri ed Elena Arzilli (La Minuscola 2020).



I disegni di queste due artiste sono un omaggio alla forza delle Donne di oggi: protagoniste, presenti, indipendenti, sognatrici.

Durante l'inaugurazione sarà possibile ricevere un piccolo retouché colorato.



La mostra sarà visitabile fino al 31/03/2023.

__



SARA ARINGHIERI

Sara Aringhieri nata nel Maggio del 1984, coltiva da sempre la passione per la pittura, l'illustrazione e il disegno, da anni lavora come illustratrice, lo stile delle sue opere vuole trasmettere spensieratezza, dolcezza e buonumore, coinvolgendoti in un atmosfera sognante e romantica.





Elena Arzilli in arte La minuscola 2020 nata nel Giugno del 1984, Laureata all accademia della belle arti di Firenze, realizza opere meravigliose con tratti leggeri e colorati, spazia dal piccolo quadro alla wedding graphics.