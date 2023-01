Inaugurazione mostra 'Through our eyes' alla biblioteca Sms di Pisa

Through Our Eyes è un progetto fotografico partito nel 2019 e tuttora in corso, che ha coinvolto 156 minori dai 9 ai 17 anni, studenti e studentesse delle scuole di Still I Rise in Grecia, Kenya e Nord-Ovest della Siria.



I minori hanno seguito un corso di fotografia condotto da Nicoletta Novara nella scuola 'Mazí' (Samos, Grecia) e presso la 'Still I Rise International School' (Nairobi, Kenya), e dal fotografo siriano Mahmoud Faisal nella scuola 'Ma’an' (Ad-Dana, Nord-Ovest della Siria). Al termine del corso, gli studenti hanno ricevuto una macchina fotografica usa e getta per raccontare la difficile condizione vissuta in prima persona.



Il filo rosso che unisce questi luoghi del mondo è dare la possibilità a dei bambini di esprimersi tramite un linguaggio universale come la fotografia. 'Through Our Eyes' parla di migrazione, guerra e povertà attraverso uno sguardo interno: viene meno la narrazione stereotipata e semplicistica, che spesso crea ignoranza e paura.



Guardare attraverso gli occhi di chi – pur trovandosi a vivere in condizioni estreme e profondamente ingiuste - cerca di guadagnarsi il proprio domani un passo alla volta, è uno dei possibili passi per cercare di capire meglio quello che fa paura o situazioni che sembrano lontane dalla propria realtà.